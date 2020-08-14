Berat Albayrak: Türkiye Avrupa'da ilk sırada

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi Üretimi Endeksi'nde haziran ayında Türkiye'nin Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldığını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 17,6 arttı.

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 artış kaydetti.

BAKAN ALBAYRAK DUYURDU: TÜRKİYE İLK SIRADA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da gelişmeyi Twitter hesabından duyurarak, sanayi imalatında Türkiye'nin Avrupa'da ilk sırada yer aldığını belirtti.

Bakan Albayrak, "Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki yüzde 17,6'lık artışla haziranda Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları hayal kırıklığına uğratacak." dedi.