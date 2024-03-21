Çalışma Bakanı Işıkhan emekli promosyonları için tarih verdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 28 Mart'tan itibaren emeklilerin promosyonlarının hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

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AA & Ensonhaber

Emekliler için hükümetin yeni hazırlıklar içinde olduğu, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili yetkililer tarafından dile getirilmişti.

Emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde, emeklilere müjde verdi ve kamu bankalarının promosyon ödeme miktarlarının 8 ila 12 bin TL arasında belirlediğini açıklamıştı.

Diğer bankaların da buna yakın fiyatlar belirlemesini beklediklerini söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir açıklama yaptı.

Emekli promosyonları 28 Mart'tan itibaren hesaplarda

Ankara’da Mamak Seçim Koordinasyon Merkezi’nde emeklilerin beklentileriyle ilgili konuşan Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:



Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak.

3 yıl taahhüt karşılığında

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emekli vatandaşlara 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak.

Promosyon ücretleri, genellikle 3 yıl taahhüt karşılığında yapılıyor.