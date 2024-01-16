Bakan Işıkhan'dan emekliler yılı paylaşımı

AA & Ensonhaber

Yılın ilk kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ün emekliler yılı ilan edildiğini belirtmişti.

"2024 emekliler yılı hayırlı olsun"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş videosunu, "2024 'emekliler yılı' hayırlı olsun" başlığıyla paylaştı.

"Emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle 2024'ün "emekliler yılı" ilan edildiğini anımsatan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın koordinasyonunda, 2024 yılı boyunca emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede haklarını genişletmek ve onlara özel hizmetler sunmak amacıyla çalışmalar başlatacağız.