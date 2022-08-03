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    Nurettin Nebati, Gıda Komitesi toplantısında Tahıl Koridoru açıklaması yaptı

    Dün akşam saatlerinde toplanan Gıda Komitesi'nden tarım üretiminin seraları da kapsayan şekilde artırılması kararı çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 09:34
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    Nurettin Nebati, Gıda Komitesi toplantısında Tahıl Koridoru açıklaması yaptı

    Dün gerçekleşen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde alınan karalarla ilgili bir basın açıklaması yapıldı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Komite'de Tahıl Koridoru Anlaşması'yla dünya genelinde tahıl fiyatlarındaki düşüşün sağladığı olumlu katkının değerlendirildiğini aktardı.

    Tahıl Koridoru Anlaşması’nın tahıl fiyatlarındaki düşüşe sağladığı olumlu katkı değerlendirildi

    Bakan Nebati, toplantınınTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Gıda Komitesi toplantısında; Küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ile ülkemizin 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gıda fiyatlarının seyrini ele alarak, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın dünya genelinde tahıl fiyatlarındaki düşüşe sağladığı olumlu katkıyı değerlendirdik.

    Nureddin Nebati

    Sera yatırımları hızlanacak

    Komitede, kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirler tartışılmış ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırılmıştır." dedi.

    Nureddin Nebati


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