Bakan Pakdemirli: Toplam 414 milyon 754 bin lira çiğ süt destek ödemesini bugün yatırmaya başlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesinin bugün yatırılmaya başlanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından "çiftçilere müjde" diyerek yayınladığı mesajla, çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesinin bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerin hesaplarına yatırmaya başlanacağını duyurdu.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin mesajı şöyle:

"Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."