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- Bakan Pekcan: Libya ile ekonomik anlaşma imzaladık
Bakan Pekcan: Libya ile ekonomik anlaşma imzaladık
Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Pekcan, Türkiye ile Libya'nın ekonomik ve ticari bir belge imzaladığını aktardı.
- AA
- 13.08.2020 - 11:14
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İkilinin düzenlediği ortak basın toplantısında Bakan Pekcan, Libya ile Türkiye'nin ekonomik ve ticari ilişkiler açısından oldukça önemli bir belgeye imza attığını aktardı.
BELGE, KILAVUZ GÖREVİ ÜSTLENECEK
Kılavuz özelliği taşıdığı belirtilen belge ile ilgili Pekcan, "İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak.
İmza altına alınan kılavuz metinle firmalar ve Libya işveren idare görüşmelerinin sonuçlanması adına engel kalmadığını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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