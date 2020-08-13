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Bakan Pekcan: Libya ile ekonomik anlaşma imzaladık

Bakan Pekcan: Libya ile ekonomik anlaşma imzaladık

Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Pekcan, Türkiye ile Libya'nın ekonomik ve ticari bir belge imzaladığını aktardı.