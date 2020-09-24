Bakan Ruhsar Pekcan: Kredi kefalet kooperatifleri ile 1.1 milyon esnaf desteklendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Kooperatifler Fuarı açılışında bir konuşma yaparak, kooperatiflerin önemine değindi ve yapılan çalışmaları aktardı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Kooperatifler Fuarı açılışında yaptığı konuşmada, kredi kefalet kooperatiflerin kanalıyla kullandırılan kredinin toplamda 67 milyar liraya, desteklenen esnaf sayısı 1.1 milyona ulaştığı bilgisini verdi.

Bakan Pekcan yaptığı konuşmasında "Bakanlık olarak ülkemizde kooperatifçiliği çağımızın imkanlarıyla daha ileri noktalara taşımak için her türlü teknik, idare ve finansal düzenlemeyi devreye aldık." diyerek, kooperatiflerin ölçek ekonomisine yaptıkları katkıya değindi. Pekcan, yapının sosyal önemini anlattı ve fuara katılan kooperatiflerin iş hacminin genişlemesinin umduğunu diledi.

KOOPERATİFLER ARASINDA KREDİ KEFALET KOOPERATİFLERİNİN FARKLI YERİ VAR

Bakan Pekcan: "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla kullandırılan kredi toplamda 67 milyar liraya, desteklenen esnaf sayısı 1.1 milyona ulaştı. koronavirüs salgını nedeni ile bu kooperatifler aracılığı ile son 9 ayda 35 milyar lira destek sağladık. Bu kurumlara finansman açısından önemli katkılar sağladık. Giresun'da selden etkilenen esnafa kredi değil hibe desteği gerçekleştirildi." şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan: Kredi kefalet kooperatifleri ile 1.1 milyon esnaf desteklendi ViDEO