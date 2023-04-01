Bakan Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacağını açıkladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağını, "Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak" sözleriyle açıkladı.

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Emeklilere yönelik çalışmalar yüzleri güldürüyor.

İlk olarak emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu çözüme kavuşurken bir güzel haber daha geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli maaşlarıyla ilgili bir çalışma yürüttüklerinin sinyalinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi duyurdu.

5 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı maaşına 2 bin TL zam yapıldı ve böylelikle 7 bin 500 TL'ye çıkarılmış oldu.

EYT'lilerin ilk maaşı

Ülke TV canlı yayınında mart ayında EYT için başvuran herkesin nisan ayında maaşlarını alacacağını belirten Bakan Bilgin, "EYT maaş bağlanma işinde çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personelinin fazla mesaini artırdık. Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak" dedi.

Ortalama her ay maaş bağlanan emekli sayısının 35 bin civarında olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, "Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 bin. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimizin, emekliliği hak edenlerin maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz" diye konuştu.

Emekli maaşındaki artış

Şehit, gazi, dul ve yetimlerin maaşlarını asgari ücret düzeyine getirdiklerini hatırlatan Bakan Bilgin, şunları söyledi:

Güneydoğu'ya gittiğimizde daha çok korucu aileleri veya korucu dernekleri onların talepleriyle karşılaşmıştım. Onların dernek başkanlarına söz vermiştim. Onu da çözdük, onların da emeklilerin de maaşlarını 7 bin 500 TL yaptık. O aileler millet için ülke için her şeylerini vermiş aileler. Sosyal devlet bütün bunlara hassasiyetle yaklaşması gereken anlayışa sahip olmalıdır.

Asgari ücret zammı

Bakan Bilgin'e asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı sorusu da yöneltildi.

Bilgin, "Asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Birincisi enflasyon, alım gücünün azalması. Enflasyondaki iniş devam eder ama hayat pahalılığı sürerse bakarız ve asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi temmuzda yaparız" yanıtını verdi.