Bakanlığın taklit gıda listesine Ankara'dan iki bal markası eklendi

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Sağlığa zararlı ürünler listesinde bugüne kadar köfte ve tas kebaba domuz eti karıştırıldığı, lahmacun ve Adana kebaba tek tırnaklı eti karıştırıldığı, peynirde sütün olmadığı, dönere sakatat eti karıştırıldığı, zeytinyağında oyun yapıldığı teşhir edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor.

Sitede "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

ANKARA MERKEZLİ İKİ BAL FİRMASI LİSTEYE GİRDİ

Bakanlık son olarak, taklit ve tağşiş üretim yapan Ankara merkezli 2 bal üreticisini ifşa etti.

Böylece listedeki ürün sayısı 747'ye yükseldi.

Bakanlık, son olarak listeye 12 Kasım'da Ankara merkezli 2 bal markası daha ekledi. Buna göre, "Abalı" ve "Balpetek" isimli markaların taklit ve tağşiş yaptığı duyuruldu.