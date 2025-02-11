Bakanlık listeyi yeniledi! Sucukta at ve eşek eti

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne 5 ürün eklendi ve bu listedeki toplam ürün sayısı 195'e çıktı.

Yeni listede ballı bitkisel macunda ve çikolatada ilaç etken maddesi bulundu.

Bul biberde, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Aromalı gazlı içecekte, ilaç etken maddesi tespit edildi.

SUCUKTA TEK TIRNAKLI ETİ ÇIKTI

İstanbul Bağcılar'daki Yıldırım Gıda'nın çıkarttığı "Kasap Geleneksel" markası ısıl işlem görmüş sucukta, tek tırnaklı eti çıktı.

Osmaniye'de Beypa Gıda'nın ürettiği sucukta da kanatlı eti ve sakatat-baş eti görüldü.

Afyonkarahisar'dan Sevimoğlu Sucukları ve Emrebey Et'te üretilen piliç sucuklara mekanik ayrılmış kanatlı eti karıştırıldı.

LAHMACUN VE KÖFTEDE KANATLI ETİ

Dana sucukta tavuk kafası ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edilirken; lahmacun ve köfte harcına kanatlı ise eti konuldu.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

25 YENİ TAKLİT ÜRÜN LİSTEDE

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine ise yeni 25 ürün katıldı ve buradaki ürün sayısı da böylece 956'ya çıktı.

Sızma zeytinyağına tohum yağı karıştırıldı.

Kaşar peynire bitkisel yağ katıldı.

Tam yağlı taze kaşar peynirin, beyaz peynirin ve yoğurdun yağ oranı düşük.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ