Bakanlık zararlı gıda listesine peynir ve tereyağ firmalarını da ekledi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi 17 Ekim tarihinde güncellendi.

Böylece Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine 47 ürün ellenerek sayı 662'ye çıkartıldı.

Daha önce tas kebap, köfte ve dönere domuz eti ile lahmacun ve Adana kebaba at ve eşek eti karıştıranlar olduğu görülmüştü. Yeni listede ise ağırlıklı olarak kaşar peyniri, beyaz peyniri, tereyaği, süt ve kaymak gibi havyansal ürünlerdeki oyunlar ortaya serildi.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine de 18 ürün katılarak ürün sayısı 101'e yükseltildi.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ

YENİ LİSTEYE KATILAN ÜRÜNLER:

Kekik, multivitamin ve mineral içeren takviye edici gıda, piliç dilim sucuk, ısıl işlem görmüş dana sucuk, tam yağlı taze kaşar peyniri, tam yağlı çeşnili eritme peyniri, tost peyniri, az tuzlu tereyağı, yarım yağlı taze eritme kolot peyniri, taramağı, sulu köfte harcı, kaymak, süzme çiçek balı, kalkan yoğurt, dana kuyma mantı iç harcı, pide harcı, kuzu kuşbaşı, özel Ayvalık soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı, pişmiş dana kıymalı iç harç, taş baskı soğuk ısım naturel sızma zeytinyağı, tavuk sosu harcı, saw palmeta içeren macun, ballı bitkisel macun, tatlı toz biber, tam yağlı beyaz peynir, yarım yağlı çubuk peynir, gıda takviyesi, epimedyumlu bitkisel karışımlı macun, ginsengli tut frutti aramalı gazlı içecek, tuzlu tereyağı, ahir tam yağlı dereotu eritme peyniri, bitkisel çay ve tam yağlı kaşar peyniri.

TESPİT EDİLEN HİLELER

Sucukta, sulu köfte ve mantı harcında kanatlı et ve sakatat taşlık tespiti, kaşarda yüzde yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ tespiti, natamisin tespiti, eritme peynirinde nişasta kullanımı, mantı harcından sakatat tespiti, manda sütünde manda sütünün çıkmaması, pide harcında sakatat kalp tespiti, kuzu kuş başında kanatlı et tespiti, dana kıymalı iç harçta kanatlı ve sakatat tespiti, macunlarda ilaç etken maddesi tespiti, toz biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, yağlarda ömrü uzatan ancak insan sağlığına zararlı natamisin tespiti ve zeytinyağlarda, tohum yağları tespiti.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR

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