Bakır Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde

Bakır Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde

Emtia piyasasında işlem gören ürünlerde geçen hafta kayda değer yükselişler görüldü. Özellikle bakırın fon fiyatları ton başına 9 bin doları aştı.

Emtia piyasasında geçen hafta genel anlamda pozitif bir seyir izlenirken, pamuk, nikel ve platinin yanı sıra bakır fiyatlarındaki artış dikkati çekti.

BAKIR ÖN PLANA ÇIKTI

Geçen hafta yüzde 2 oranında artışla birlikte bir yılda toplamda yüzde 95 zamlanan bakırın libresi de 4,13 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ÇİN'DEN GELEN KUVVETLİ TALEP BAKIR FİYATLARINI ETKİLEDİ

Çin'den gelen kuvvetli talep ve koronavirüs salgınında aşılama çalışmalarının etkisiyle küresel büyümenin artacağına olan eğilim bakır fiyatlarını artırdı.

Analistler, Çin'den gelen kuvvetli talep ve koronavirüs salgınında aşılama çalışmalarının etkisiyle küresel büyümenin destekleneceğine dair beklentilerin bakır fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini söyledi. Bakır fiyatları, geçen hafta Çin'de tatil olmasına karşın yükseliş eğilimini sürdürdü.

ARTAN TALEP FİYATLARA YANSIDI

Analistlere göre ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler, dolar endeksinin seyri ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı, piyasa fiyatlamaları açsısından belirleyici olmaya devam ediyor. Analistler, emtia tarafında üretim tahminlerindeki düşüş ve artan küresel talebin geçen hafta emtia fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini söyledi.

BAKIR FİYATINDAKİ DEĞİŞİM

Bakır fiyatlarını uzun vadede incelediğimiz zaman, düzenli bir trend izlemediği görülüyor. Bakır fiyatları 2001 yılında 0,60 dolar ile tarihi en düşük seviyesindeydi.

Son 5 yılın en yüksek seviyesi, 2013 yılının Aralık ayında 3,442 dolar ile kaydedildi. 2015 yılının Kasım ayında ise 2,045 dolar olduğu görüldü.

Şubat ayına 3.5475 ile başlayan Bakırın libresi bugün 4,13 dolardan işlem görüyor.

BAKIRIN TON FİYATI 9 BİN DOLARI AŞTI

Bakır fiyatları artan talebin bakır açığına neden olacağı beklentisiyle artış gösterdi. Bakır fon fiyatları ton başına 9 bin doları aştı. Bakır bugün yüzde 3'ten fazla arttı ve 11. ayda da yükselişini sürdürdü.

LONDRA METAL BORSASINDA DURUM

3 ay vadeli bakır kontratı Londra Metal Borsasında ton başına 9,187 dolarla 2011'den beri en yüksek seviyeyi gördükten sonra 9,141.50 dolardan işlem gördü.