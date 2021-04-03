Önce bankacılık yanarken bakır telden takılar ve ev eşyaları üretmeye başlayan Sema Kansu, Türkiye’nin tek Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı kadın Bakır Tel İşleme Sanatçısı unvanına sahip oldu.

Elektrik teli olan bakırı işleyerek kostümler, takılar ve ev aksesuarları sanat eserine dönüştüren Sema Kansu, defileye imza attığı gibi bu alanda öğrenci de yetiştiriyor.

BAKIR TELLERİ KARGA BURUN, PENSE VE ANTEP MAKASI İLE ŞEKİLLENDİRİYOR

Bakır tel işleme sanatına 2002 yılında başlayan Sema Kansu, bankacılık mesleğini bırakarak önce bakır tel işlemeciliği kursunda eğitim aldı. Bu zanaatta kendisini hızla geliştiren Kansu, bakır telleri karga burun, pense ve Antep makası gibi aletler kullanarak farklı tasarımlar üretiyor.

Bakır tellerden sanat yapıyor VİDEO

ESİN KAYNAĞI İSE SAVAŞ KIYAFETİ ZIRHLARI

Ana malzemesi saf bakır, tel ve levha olan sanatçının esin kaynağı ise savaş kıyafeti zırhları. Savaş zırhları dışında da birçok dekorasyon objesine imza atan sanatçının takılar, ev aksesuarları ve masa örtüleri gibi farklı tasarımları da bulunuyor. Kendi atölyesinde öğrencileri ile çalışmalarına devam eden Kansu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcıları” listesinde yer alıyor.

“BENDEN BAŞKA YAPAN YOK”

Bakır teli adeta sanata dönüştüren Sema Kansu, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onaylı tek bakır-tel sanatçısıyım. Benden başka yapan yok. Savaş zırhlarından yola çıkarak ev aksesuarı, kostümler ve takılar yapıldı. Savaş zırhları ile ilgili kostümler ve defile yapıldı. Bu konuda da tek öncüyüm ben inşallah devamı gelir. Ben 16 yıldır yapıyorum bu işi, savaş zırhlarına merak sararak başladım. Sonra ne olur diye düşünerek kolyelere geçtim. Kolyelerden ev aksesuarına döndü.

EĞİTMENLİĞE BAŞLADIM

Sonra ‘bakırcı’ adı altında markalaştım ve eğitmenliğe başladım. Festivaller beni bırakmıyor, özellikle İstanbul hiç bakmıyor. Tek temsilci olduğum için bu çok önemli, geldiğim zaman insanlar şaşırıyorlar.

BAKIR TAKININ VUCUDA ETKİSİ VAR

Çünkü bu elektrik teli, bakırın bize çok büyük faydaları var. Eskiden annelerimiz bakır bileklik takarlardı. Vücutta topraklama yapıyor, stresi, ağrıları ve elektriği alıyor, uyku düzeni sağlıyor. Bakır bakraçları, yoğurt kaplarını ben onlara süsleyerek evimizde dekor olarak kullanıyorum. Eskiyen masalara masa örtüsü yapıyorum.” diye konuştu.