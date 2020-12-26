Bakkallara ücretsiz dijital eğitim başlatılıyor

Satışlarını artırmak ve çalışmalarını daha sistemli hale getirip verim almalarını sağlamak için bakkallarla ilgiyi bir proje başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın Coca-Cola Türkiye ile iş birliğiyle hayata geçirdiği "Bakkalımla El Ele" projesiyle 81 ildeki bakkal esnafına e-ticaretten müşteri ilişkilerine, dijital pazarlamadan sosyal medya kullanımına çeşitli eğitimler ücretsiz sunulacak.

BAKKALLARIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

Bakkalların dijital dönüşümde daha etkin yer alabilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri amacıyla yeni bir proje başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Bakkalımla El Ele" projesi ile 81 ildeki bakkal esnafına e-ticaretten müşteri ilişkilerine, dijital pazarlamadan reklamlar ve sosyal medya kullanımına kadar çeşitli konularında eğitim verilecek.

SANAL TİCARET AKADEMİSİ'NDEN EĞİTİM VERİLECEK

Söz konusu eğitimlere Bakanlığın dijital eğitim portalı Sanal Ticaret Akademisi'nden ücretsiz ulaşılabilecek. Diğer taraftan belirli illerde gezici tırlarla proje tanıtılacak.

"EN DİJİTAL BAKKAL" SERTİFİKASI

Bakkal esnafının hayatını kolaylaştıracak çözümlerin eğlenceli videolarla kullanıcılara aktarıldığı eğitimleri tamamlayan başarılı bakkallara "En Dijital Bakkal" sertifikası verilecek. Eğitimlere "https://akademi.ticaret.gov.tr" adresinden ulaşarak, tüm aşamaları tamamlayan bakkallar arasında yapılacak çekilişte de çeşitli hediyeler dağıtılacak.

DAHA FAZLA MÜŞTERİ VE GELİR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, projeye ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren ve sayıları 2 milyona ulaşan esnaf ve sanatkarın üretimleri ve istihdama sağladıkları katkılarla ülke ekonomisinin en önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti.

Geleneksel yöntemle yapılan ticaretin yerini elektronik ticaret anlayışına bıraktığını ifade eden Pekcan, esnaf ve sanatkarların varlıklarını daha güçlü bir şekilde devam ettirebilmeleri ve değişen ticaret ortamına ayak uydurabilmeleri için yenilikleri takip ederek gerekli dönüşümü sağlamalarının oldukça önem arz ettiğini vurguladı.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sonrasında dijital dönüşümün ve elektronik ticaretin daha da önem kazandığına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

“İNSANLAR EVLERİNDEN ÇIKMADAN İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞE DAHA ÇOK YÖNELDİ”

"Bu dönemde dünya genelinde çeşitli kısıtlamalar uygulanırken, insanlar evlerinden çıkmadan internet üzerinden alışverişe daha çok yönelmeye başladı. Bunun bir sonucu olarak Türkiye'de geçen yılın ilk altı ayında 55 milyar 900 milyon lira olan e-ticaret hacmi bu yılın ilk altı ayında yüzde 64 artışla 91 milyar 700 milyon lira seviyesine yükselmiştir.

Bu artışa paralel olarak salgın döneminde gıda-market alışverişleri önceki yıla göre 4 kattan daha fazla bir artış göstermiştir. Elektronik ticaretteki bu artışı sayısı 200 bine yaklaşan bakkal esnafımız dijital dönüşüm uyum sağlayarak fırsata çevirebilir.

Öte yandan esnaflarımıza yönelik global firmalarla ortak çalışmalarımız devam edecek.”