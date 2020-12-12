Gaziantepli baklava üreticileri, pandemi döneminde satışların düştüğü için fiyatlara zam yapma kararı aldı. 1 kilo baklavanın fiyatı 125 liraya çıktı.

Gaziantep'in simgelerinden olan baklava üretimi, koronavirüs salgını sürecinde yüzde 25 oranında düştü. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeme-içme yerlerinde sadece paket servis veya gel-al hizmeti vermeye başlamasının ardından baklavada da online satış yapılıyor veya evlere sipariş şeklinde gönderiliyor.

Kentte pandemi tedbirleri kapsamında oturarak hizmet verilememesi, düğün, taziye, toplantıların yasaklanması ile birlikte baklavada üretim yüzde 25 oranında düşerken, fiyatlar ise arttı.

BAKLAVA 125 LİRAYA YÜKSELDİ

Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, üretim kapasitesinin düştüğü baklavada kullanılan sade yağ ve diğer ürünlerin girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle zam yapıldığını söyledi.

Baklavanın fiyatının 110 TL'den 125 TL'ye yükseldiğini belirten Bayrakçı, sektörün yılbaşından umutlu olduğunu ifade etti.

Bayrakçı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı etkinliklerinin iptal olması ve vatandaşların yeni yılı evde geçirmesi ile alakalı baklavaya talep gösterilmesini umduklarını vurgulayarak, "Yılbaşı ile ilgili olarak ise biz insanlarımızın evde kalmasını istiyoruz. Hastalık hem Türkiye'de hem dünyada zirve dönemini yaşıyor. Bu dönemde eski yılbaşılar gibi olmayacaktır ama baklava tüketiminde bir miktar artış olacaktır'' diye konuştu.

Baklava fiyatlarına yüzde 12 zam VİDEO