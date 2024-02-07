İHA

Geçen sezonun yıldızı palamut iken bu sezona hamsi damgasını vurdu.

Denizden bol bol çıkan hamsinin fiyatı da bereketi arttıkça düştü.

Vatandaşın hamsiye doyduğu bir sezon geride bırakılırken, artık hamsi yerini istavrite bıraktı.

Karadeniz’de balıkçılık sezonunda bereketli hamsi avı yaşanırken, son günlerde bu bolluktan eser kalmadı.

Dün kilosu 75 TL’den satılan istavrit, bugün ise 60 TL’den satılıyor.

"Hamsi tamamen bitti"

Balıkçı esnafı Cem Yazıcı, hamsinin artık bittiğini kaydederek şu bilgileri verdi:

Hamsi tamamen bitti. Şimdi yeni yeni istavrit sezonu başladı diyebiliriz. İstavrit bol, dün fiyatı 75-80 TL idi, bugün 60 TL. İlerleyen günlerde 50 TL’ye kadar geriler diye tahmin ediyorum. Artık bu sene itibarıyla hamsiden ümidimizi kestik.

"Hamsinin 5 kilogramını 100 TL’ye sattığımız günler oldu"

Vatandaşlar bu sezon bol bol hamsi yedi. Bu sezon hamsinin 5 kilogramını 100 TL’ye sattığımız günler bile oldu. Balık çeşitlerimizin fiyatları ise sargan 200 TL, palamut 75- 100 TL. Ramazan'dan sonra sezonu tamamen bitiririz diyebiliriz, ondan sonra yaz balıkçılığı başlar. Bu sezon hamsinin bitmesiyle birlikte sezon bitti diyebiliriz.