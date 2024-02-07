Geçen sezonun yıldızı palamut iken bu sezona hamsi damgasını vurdu.
Denizden bol bol çıkan hamsinin fiyatı da bereketi arttıkça düştü.
Vatandaşın hamsiye doyduğu bir sezon geride bırakılırken, artık hamsi yerini istavrite bıraktı.
Karadeniz’de balıkçılık sezonunda bereketli hamsi avı yaşanırken, son günlerde bu bolluktan eser kalmadı.
Dün kilosu 75 TL’den satılan istavrit, bugün ise 60 TL’den satılıyor.
"Hamsi tamamen bitti"
Balıkçı esnafı Cem Yazıcı, hamsinin artık bittiğini kaydederek şu bilgileri verdi:
Hamsi tamamen bitti. Şimdi yeni yeni istavrit sezonu başladı diyebiliriz. İstavrit bol, dün fiyatı 75-80 TL idi, bugün 60 TL. İlerleyen günlerde 50 TL’ye kadar geriler diye tahmin ediyorum. Artık bu sene itibarıyla hamsiden ümidimizi kestik.
"Hamsinin 5 kilogramını 100 TL’ye sattığımız günler oldu"
Vatandaşlar bu sezon bol bol hamsi yedi. Bu sezon hamsinin 5 kilogramını 100 TL’ye sattığımız günler bile oldu. Balık çeşitlerimizin fiyatları ise sargan 200 TL, palamut 75- 100 TL. Ramazan'dan sonra sezonu tamamen bitiririz diyebiliriz, ondan sonra yaz balıkçılığı başlar. Bu sezon hamsinin bitmesiyle birlikte sezon bitti diyebiliriz.
"Hamsinin olmaması işlerimizi olumsuz etkiledi"
Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise hamsinin olmamasının işlerini olumsuz etkilediğini kaydederek, şöyle konuştu:
Hamsi sezonu bitmiş gibi görünüyor. Fiyatlarımız istavrit 60 TL, mezgit 100 TL. Sezon sonuna yaklaştık, sezon bitiminde yaz balıkçılığına devam edeceğiz. Tezgahların demirbaş balığı hamsidir, hamsi olmadığından dolayı sıkıntı çekeriz.
"Hamsi 100 lira"
Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise, balık fiyatlarını şöyle aktardı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Hamsi yavaş yavaş bitiyor. Fiyatlarımız hamsi 100 TL, istavrit 60 TL, uskumru 125 TL, iri istavrit 125 TL, sargan 200 TL, tirsi 150 TL, somon 150 TL, alabalık 125 TL. Artık sezon sonuna doğru yaklaşıyoruz. 15 Nisan'da sezon bitiyor.
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