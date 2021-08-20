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    Balıkesir, Bolu ve Giresun'daki sit alanları, kesin korunacak hassas alan oldu

    Balıkesir, Bolu ve Giresun'daki üç doğal sit alanı, doğallıklarının korunması ve gelecek nesillere taşınabilmesi için "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
    • AA
    • 20.08.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 10:23
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    Balıkesir, Bolu ve Giresun'daki sit alanları, kesin korunacak hassas alan oldu

    Doğal sit alanlarının kesin korunacak hassas alanlara dönüştürülmesi, tabiatı daha etkin korumaya yönelik tedbirleri arttırmak için yapılan çalışmalardan birisini oluşturdu.

    Balıkesir'in Bandırma ve Manyas ilçeleri sınırları içerisinde bulunan "Manyas Kuş Cenneti Doğal Sit Alanı", Bolu'nun Seben ilçesinde "Seylik Mağaraları Doğal Sit Alanı" ile Giresun'un Keşap ilçesindeki "Şahinkaya Tepesi Potansiyel Doğal Sit Alanı"nın koruma statüleri yeniden değerlendirildi.

    "KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN" OLARAK TESCİLLENDİ

    Değerlendirme sonucu, söz konusu doğal sit alanlarının "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

    Balıkesir, Bolu ve Giresun daki sit alanları, kesin korunacak hassas alan oldu #1

    KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararında, kesin korunacak hassas alanların krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

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