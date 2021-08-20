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Balıkesir, Bolu ve Giresun'daki sit alanları, kesin korunacak hassas alan oldu

Balıkesir, Bolu ve Giresun'daki sit alanları, kesin korunacak hassas alan oldu

Balıkesir, Bolu ve Giresun'daki üç doğal sit alanı, doğallıklarının korunması ve gelecek nesillere taşınabilmesi için "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.