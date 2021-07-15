Euro
10.166
-0.02%
Dolar
8.5779
-0.08%
Altın
505.38
0.17%
Borsa
1.367
1.52%
Bitcoin
280.829
1.40%
EXEN Coin
25.10
-3.94%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Balıkesir'da evde ekmek yaparak işe başladı, şimdi 3 fırını var

    Balıkesir’in Havran ilçesinde 32 yıl önce ev ekmeği yaparak komşularına satan Nursel Şahin, ekmeğinin lezzeti sevilince zamanla 3 fırın sahibi oldu ve 3 ilçeye ekmek satışı yapıyor.
    • AA
    • 15.07.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 10:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'da evde ekmek yaparak işe başladı, şimdi 3 fırını var

    Balıkesir’in Havran ilçesinde yaşayan Nursel Şahin'in (60) ve Kalabak Köy ekmeği öyküsü, tam bir azim ve yaptığı işe sahip çıkmanın hikayesi.

    ÖNCE KOMŞULARI EV EKMEĞİ YAPMAYI BIRAKTI ŞAHİN'DEN SATIN ALMAYA BAŞLADI

    Havran ilçesine bağlı kırsal Kalabak mahallesinde yaşayan Nursel Şahin, köy yaşamı içerisinde ekşi mayalı ekmeğini kendisi yapıyordu. 2 çocuk annesi Şahin’in yaptığı ekmekler zamanla komşuları tarafından da sevildi.

    SONRA EKMEK PAZAR VE BAKKALLARDA SATILDI

    Şahin, bundan tam 32 yıl önce ev ekmeği yaparak komşularına satmaya başladı. Zamanla ekmek satışını pazar ve bakkallara yaydı. Böylelikle şehirde yaşayanlar Şahin'in ev ekmeğini sevdi ve alıştı.

    Balıkesir da evde ekmek yaparak işe başladı, şimdi 3 fırını var #1

    ŞİMDİ 3 İLÇEDE FIRINI VAR

    Şahin, Edremit körfezinde Havran’ın yanı sıra Edremit ve Burhaniye ilçelerine de ekmek veriyor. Şahin’in ürettiği ev ekmeği çok tutuldu.

    CELEPLER SATIYOR

    Balıkesir’den geldiğini anlatan İsmail Mergen, "Ben celeplik yapıyorum. Hayvan alıp satıyorum. Balıkesir Karesi ilçesi Şamlı mahallesinden geliyorum. Her hafta 5-10 tane ekmek alıyorum. Ekmeği lezzetli Havran’ın.” dedi.

    Balıkesir da evde ekmek yaparak işe başladı, şimdi 3 fırını var #2

    FIRINDA ÇALIŞAN İŞÇİLER MEMNUN

    Fırın işçisi Mehmet Sakar da, “8 yıldır burada çalışıyorum. Kalabak Köy Ekmeği ekşi mayalıdır. Halkımız memnun. Biz de memnunuz. Patronumuz da memnun. Burada 4 kişi çalışıyoruz. Hep beraber memnunuz.” dedi.

    Şahin ise, “Kalabak Köy ekmeğinin sahibiyim. 30 senedir ekmek yapıyorum. Müşterilerimiz çok memnun Böyle Edremit Körfezi'ne dağıtıyoruz. Kendimizde yiyoruz. Hayvan pazarının yanında yerimiz. Gelen geçen alıyor. Herkes çok memnun. Doğal ekmek. Edremit’e veriyoruz. Burhaniye’ye veriyoruz. Havranda köylülerde alıyor. Hayır, düğün ekmeği içinde alıyorlar. Çalışıyoruz, işçilerimizle beraber. Herkes memnun. Bende memnunum. Çalışıyoruz işte. 30 senedir ekmek yapıyoruz.” dedi.

    Balıkesir da evde ekmek yaparak işe başladı, şimdi 3 fırını var #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir