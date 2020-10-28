Balıkesir’de Doğançam Mahallesi’nin geçim kaynağı 'nar'

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Doğançam Mahallesi’nde çiftçiler, atalarından kalan nar bahçelerinde aileleri ile birlikte nar yetiştirip, satarak geçimlerini sağlıyor.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Doğançam Mahallesi’nde çiftçiler, atalarından miras kalan nar bahçelerinde verime göre yılda 150 ile 250 ton arası ürün hasat ediyor.

“ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ NARA TALEBİ ARTIRDI”

Bereketin sembolü nar ağaçlarının veriminden memnun olduklarını söyleyen üretici İbrahim Ayyıldız, "Son yıllarda faydalarının, özellikle antioksidan özelliğinin bilinmesiyle nara talep de arttı." dedi.

Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Doğançam Mahallesi, bölgede nar üretimiyle ön plana çıkıyor. Kırsal mahallede üreticiler, ürün kalitesinden ve fiyatlarından memnun olduklarını ifade etti.

Nar üreticisi İbrahim Ayyıldız, dedelerinden kalma nar ağaçlarının veriminin her geçen sene arttığını söyledi.

TOPTANDA FİYAT 1.5 LİRA İLE 1.75 LİRA ARASI

Meyve olarak tüketiminin yanı sıra taze sıkılmış nar suyunun önemli vitaminler barındırdığını söyleyen Ayyıldız, "Nar sağlık açısından oldukça önemli bir besin. Büyükşehirlerden oldukça yoğun bir talep var. Şu an toptanda 1.5 lira ile 1.75 lira civarından narımızı satmaktayız.” dedi.

“KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞINI NAR”

Diğer bir nar üreticisi Hasan Emir ise köyün geçim kaynağının nar olduğunu söyledi. Türkiye’nin çeşitli illerine ihracat yaptıklarını söyleyen Emir, “Köyümüzde her hanede nar bulunmakta. Bu sene narın 'yok yılı' olmasına rağmen 150 ton civarı hasat beklentimiz var. Şu an en büyük eksiğimiz pazarlama konusu. Herhangi bir kooperatif veya birliğimiz olmadığı için narlarımız ucuz gidiyor.” diye konuştu.

“HER GECE YATMADAN ÖNCE NAR YİYORUZ Kİ GÜZELLİĞİMİZİ NARDAN ALALIM DİYE”

Ailede nar toplama görevi üstlenen Buse Ayyıldız, "Haftada 2 gün alıcılar geliyor ve satışları yapıyoruz. Kızlar olarak da her gece yatmadan önce nar yiyoruz ki güzelliğimizi nardan alalım diye. Nar sağlığa iyi geliyor. Kalp ritmini düzenler. Şekere iyi gelir, tansiyonu düşürür. Aynı zamanda yiyecek olarak tüketebiliriz. Pekmezini ve nar ekşimizi yapıp satarak da geçimimizi sağlıyoruz. Hem sağlık hem de güzellik açısından herkese öneririm.” dedi.