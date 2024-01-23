İHA

Balıkçılar, kış mevsiminin getirdiği soğuk hava ve elverişsiz koşullarla mücadele dönemine girdi.

Marmara Denizi'nde görülen fırtına ve etkisini artıran yağış nedeniyle balıkçılar denize açılmakta zorlanıyor.

Avlanmanın az olması nedeniyle Bandırma Su Ürünleri Hali’ndeki balık tezgahlarındaki fiyatlar da yükseldi.

Hamsinin kilosu 150 liraya çıktı

Geçen hafta kilosu 100 liradan satılan hamsi, bugün 150 liradan satılıyor.

Balık tezgahlarında çeşit çok olsa da bolluk yok.

"Fırtınada çalışma koşulları zorlaşıyor"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ndeki balıkçı Barış Yılmaz, fırtınada çalışma koşullarının zorlaştığını belirterek şu bilgiyi aktardı:

Havalar esiyor ve fiyatlar da haliyle yüksek. Hamsinin kilosu tezgahta 150 liradan satılıyor. Vatandaşlarımız ucuz balıktan yana istavrit ve sardalyeyi tercih ediyor. Hamsi az gelmesinden dolayı da fiyatları etkileniyor. Fırtına estiği sürece tekneler açılamıyor ve bu durum da tezgahlara yansıyor. Marmara'da hamsinin kilo fiyatı 150 liraya kadar yükseldi. Orta boy istavritin kilosu 80 lira, iri istavritin kilosu ise 100 liraya kadar yükseldi. Hava şartları normalleştiğinde balık fiyatları da haliyle düşecektir.