Koronavirüs kısıtlamalarının normale çekileceği 1 Temmuz tarihi turizmciler için yeni bir milat niteliği taşıyor. Ayrıca hava trafiğinin artması da sevindiren nedenler arasında.

İç turizme hizmet eden lokasyonları 1 Temmuz heyecanı sardı. Yeni normalleşme süreci ile birlikte Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık’ta turizmin canlanması bekleniyor.

Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde iç turizme hitap eden turizmciler de hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladı.

KUZEY EGE İLGİ ÇEKECEK

Yoğun bir ilginin olacağı Kuzey Ege, otelleri, butik otelleri, apart otelleri, pansiyonları, kamp alanları ve karavan park sahaları ile özellikle iç turizmde büyük ilgi görüyor.

Balıkesir'de turizmciler 1 Temmuz sonrası sezondan umutlu ViDEO

OTELLER DOLMAYA BAŞLADI

Birçok turizmci 1 Temmuz sonrasına şimdiden rezervasyonların geldiğini ve otellerin dolmaya başladığını dile getirdi.

TURİZMCİLER BEKLENTİLERİNE KAVUŞTU

Edremit ilçesinde hizmet veren 5 yıldızlı bir otelin işletme müdürü Ceyhun Özhan, sezon için bütün hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, “Biz zaten bunu beklemekteydik. Hazırlıklarımızı yaptık. Öncelikle sağlıklı ve güvenli misafir ağırlama protokollerini tekrar gözden geçirdik. Tatilcilerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda tatil yapmaları için hazırlıklarımızı tamamladık.” dedi.