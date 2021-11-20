Balıkesir'de üretici fasulyeleri caddelerde kurutuyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yemeklik ve tohumluk fasulyeler, üreticinin güneşli havayı fırsata çevirmesiyle, cadde ve sokaklara serilerek kurutulmaya başladı.

Karadeniz'de fındıkların çoğu zaman caddelere yayılarak kurutulduğu haberlerine tanık olmuştuk. Şimdi de benzer bir haber Balıkesir Manyas'tan geldi.

YEMEKLİK VE TOHUMLUK FASULYELER YERLERDE

Sonbaharda güneşli havaları fırsat bilen çiftçiler, hasat ettikleri yemeklik ve tohumluk fasulyeleri mahallenin cadde ve sokaklarına sererek kurutuyorlar.

"HASAT İÇİN EN ZOR MEVSİM SONBAHAR"

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, üreticilerin sonbahar mevsiminde havaların nasıl olacağını bilemedikleri için ürünlerini kurutmakta zorlandıklarına, hasat için en zor mevsimin sonbahar olduğuna dikkat çekti.

"FASULYEMİZ KAZAKLARDAN MİRAS KALDI"

Fasulye üreticisi kırsal Kocagöl Mahallesi'nden Arzu Öksüm, "Damak tadı ve kolay pişimi ile ünlü kazak fasulyesi, bize daha önce Çarlık Rusya'dan kaçarak bulunduğumuz yere yerleşen, daha sonra 1961 yılında ülkelerine geri dönen Kazaklardan mirastır. Bizler de bunu en güzel şekilde üreterek bugünlere getirdik. Kazak fasulyesi, Manyas Gölü kıyısında bulunan çevre mahallelerimizde de yetişmektedir.





KİLOSU 20-22 LİRA ARASINDA

Sonbahar kurutma için sıkıntılıdır, havalar müsait olduğu için biz de bunları kurutup, daha sonra kilosunu 20 ila 22 buçuk lira arasında satışa sunacağız." dedi.