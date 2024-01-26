Balıkesirli Ali Usta 44 yıldır el süpürgesi üretiyor: İşimi seviyorum Ali Usta, 30 dönüm arazisinde yetiştirdiği otları süpürgeye dönüştürüyor. Usta, 30 dönüm araziden yılda 2 bin adet süpürge çıkartıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

El süpürgesi yapan ustalar azaldı.

El becerisi ve sabır isteyen süpürge yapımı, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerin arasına girmek üzere.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Ali Uyar, 44 yıldır süpürge otunun ekiminden hasadına kadar eşiyle çalışarak geleneksel yöntemle el süpürgesi üretiyor.

Mesleği dedesinden öğrenen 66 yaşında Uyar, kırsal Emendere Mahallesi'nde süpürge otlarını eşiyle hasat ediyor, kurutuyor ve yine geleneksel yöntemlerle sıkıştırarak el süpürgesi haline getiriyor.

"Meşakkatli bir iş"

Uyar, yaklaşık 30 dönüm arazisinde yetiştirdiği otları süpürgeye dönüştürmenin meşakkatli bir iş olduğunu söyledi.

"Eskiden pazarda satıyordum, şimdi tanındım evde satıyorum"

Adını taşıdığı, Ali Çavuş lakabıyla bilinen dedesinin bölgenin ilk el süpürgesi üreticilerinden olduğunu belirten Uyar, şöyle devam etti:

Önceden pazarlara çıkıyordum, gidip Bigadiç'te süpürge satıyordum. Şimdi herkes bizi tanıyor artık evde satıyorum. Toptan alanlar, Sındırgı'da pazarda satacak olanlar da geliyorlar ama benim esas kazancım takastır.

"Süpürgeleri zeytinle takas ediyorum"

Zeytinliova'ya, Saruhanlı'ya gidiyorum, zeytinle ve özellikle yağla takas ediyorum. Ne kadar yapılır bu iş? Elin ayağın tutana kadar, yatağa düşene kadar. Hemen hemen her zaman yaparım, bu işi seviyorum. Şimdi mesela bu sene 30 dönüme ektik, bundan tahminen 2 bin süpürge çıkar.

Süpürgeyi kendisi kullanacakmış gibi sağlam üretiyor

Uyar, geleneksel yöntemle ürettiği el süpürgesinde kaliteden vazgeçmediğini dile getirdi. Kendisinin kullanabileceği özelliklerde, sağlamlıkta olmasına özen gösterdiğini anlatan Uyar, "Gündüz tarlaya gidip çalışsam bile akşam namazdan sonra evimde ister kitap okuyorum ister televizyonu açıyorum, süpürge yapıyorum. Bu işi hakikaten seviyorum, zaten bir işi sevmezsen olmaz." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)