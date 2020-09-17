Balkan ülkelerinden turistler alışveriş için Türkiye’yi tercih ediyor

Balkan ülkelerinden turistler alışveriş için Türkiye’yi tercih ediyor

Koronavirüs salgını sırasında kapalı kalan AVM’ler ağustosun ikinci yarısından sonra Balkan turistlerin de gelmesi ile birlikte hareketlenmeye başladı.

Balkan ülkelerinden gelen turistleri ağırlamaya başladıklarını söyleyen bir AVM’nin Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, “Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan ve Bulgaristan’dan gelen turistler, alışveriş için Türkiye’yi seçiyor. Döviz kurlarındaki hareketliliğin de etkisiyle bünyemizdeki markaların yüzleri gülüyor.” açıklamasını yaptı.

BALKAN TURİSTLERİN, ALIŞVERİŞTE TERCİHLERİ SPOR GİYİM VE KADIN GİYİMDEN YANA

Balkan turistlerin, alışverişte tercihlerini daha çok spor giyim ve kadın giyimden yana kullandığını belirten Isıgöllü, “Bildiğiniz gibi AVM’ler pandemi sürecinin başında bir süre kapalı kaldı. 11 Mayıs’ta, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında en üst düzeyde tedbirlerle faaliyete başladık. Bir süre uluslararası dolaşımın kısıtlı olmasından dolayı, sadece yerli ziyaretçilerimize hizmet verdik.

YABANCI TURİSTLER AĞUSTOSUN İKİNCİ YARISINDAN SONRA VE EYLÜL AYIYLA BİRLİKTE ARTTI

Özellikle ağustosun ikinci yarısı ve eylül ayıyla birlikte, yabancı turistleri günden güne artan bir ivmeyle ağırlamaya başladık. AVM’mize son dönemde ağırlıklı olarak Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan ve Bulgaristan’dan turistler geliyor.” diye konuştu.