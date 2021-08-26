Banka kredilerinin kullanımını takip eden yeni uygulamalar getirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, yaptığı bir sunumda bankaların bireysel ve kurumsal müşterilere verdiği kredilerde düzenleme öngördüklerini belirterek gerekçelerini sıraladı.

Türkiye sanayisi; ihracatı, turizmi ve gibi diğer makroekonomik verileriyle koronaviürüs salgınının dünyadaki tüm ekonomilere olumsuz yansımasından pozitif ayrıştı.

DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİLERİNİN KULLANIM ŞEKLİ TAKİP EDİLECEK

Bu süreçte sektörlerin canlanması için verilen düşük faizli kredileri kullananlar, geri dönüşlerde sıkıntı yaşamadı. Ancak piyasayı ve çeşitli sektörleri canlandırmak için verilen bu düşük faizli kredilerin kullananların edindikleri nakdi, döviz ve türevi yatırımlara kullanarak kazanç sağlamak eğilimi göze çarptı. Bu eğilimin enflasyon ve cari açık üzerinde olumsuz etkisi olduğu gözlendi.

BİREYSEL KREDİLER SINIRLANDIRILACAK

Bu nedenle bireysel kredilerin sınırlandırılmasını da kapsayan belirli kriterlerin getirilmesi planlanıyor.

Kurumsal kredilerde ise aynı eğilim saptanmamakla birlikte, onlar için de bankalardan alınan nakidin kulanım alanlarının sorgulanacağı bir formül aranacak.

"BİREYSEL KREDİLERDE CİDDİ ARTIŞ VAR"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konu ile ilgili sunumunda “Türkiye’de şu anda bireysel kredilerde ciddi bir artış var. Kurumsal kredilerde ise problem yok. Ödemelerinde sıkıntı söz konusu değil.

BANKALARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var.

BAZI TEDBİRLER ALINDI

Bu konuda bazı tedbirler aldık ama yeni tedbirler de gündeme gelecek.

BİREYSEL KREDİLER TAKİPTE

Bankalardan, bireysel kredilerin özenle takip edilmesini istedik. Ayrıca kurumsal olarak alınan kredilerin, yani bir yatırım projesi için alınan teşvik kredilerinin, gerçekte bu proje için kullanıp kullanılmadığı konusunda yeni bir prosedür oluşturacağız. Takibi yapılacak.

YENİ KREDİ VERİRKEN GERÇEKTEN YATIRIM İÇİN KULLANILIP KULANILMAYACAĞI İNCELENECEK

Yeni kredi verilirken gerçek anlamda yatırım için kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınacak. Alınan krediye konu olan yatırımın gerçekleşme durumuna bakılacak.” şeklinde konuştu.

Alınacak kararlarda, yatırım için çekilen kredileri dövize çevirenlerin önüne geçilmesi amaçlanacak.