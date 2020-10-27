Bankacılık sektörü salgında mikro işletmelerin yanında yer aldı

Türk bankacılık sektörünün mikro işletmelere kullandırdığı toplam nakdi kredi tutarı, ağustos sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 41,4 oranında arttı.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en fazla hisseden kesimlerden Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ), istihdam, üretim ve ihracat kısımlarıyla ülke ekonomisi açısından hayati önem taşıyor.

KOBİ'lerin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için hükümet ve ilgili kuruluşlar önemli tedbirlerle salgının ilk aylarında güçlü destek verdi.

KORONAVİRÜS SALGININDA HAYATİ UYGULAMALAR DEVREYE GİRDİ

Salgın döneminde Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet limitlerinin artırılması, kısa çalışma ödeneği, kredi yapılandırması, ilave limit açma, kredi taksit ertelenmesi, kredilerde ödemesiz dönemler başta olmak üzere pek çok destek paketi ve uygulama devreye alındı. Dün de kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket'ini hayata geçirdi.

KOBİ KREDİLERİNİN 3'TE BİRİ MİKRO İŞLETMELERE

Türk bankacılık sektörü, mikro işletmeler, küçük işletmeler ve orta büyüklükteki işletmeler olarak incelendiğinde 5 milyona yakın KOBİ'nin her zaman yanında olurken, kredi kanallarını da hep açık tuttu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre KOBİ kredilerindeki artış yılın ilk 8 ayında 222 milyar 500 milyon lira oldu. KOBİ kredileri bakiyesi de 837 milyar 900 milyon liraya yükseldi.

TOPLAM KULLANDIRILAN KREDİ TUTARI 254.8 MİLYAR LİRA OLDU

KOBİ'lerin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan mikro işletmelere kullandırılan kredi tutarı ağustos sonu itibarıyla 254 milyar 800 milyon liraya ulaştı.

Geçen yıl sonunda 180 milyar 200 milyon lira seviyesinde bulunan kredi bakiyesi, 8 aylık dönemde yüzde 41,4'lük artışa işaret etti.

KOBİ KREDİLERİNİN YÜZDE 30,4'LÜK KISMI MİKRO İŞLETMELERE GİTTİ

Toplam KOBİ kredilerinin yüzde 30,4'lük kısmı mikro işletmelere kullandırılırken, bu oran son iki yılda artış trendini koruyor. 2018'de toplam KOBİ kredilerinin yüzde 28,3'ü mikro işletmelere kullandırılırken, geçen yıl sonunda bu oran yüzde 29,3'e yükseldi. KOBİ kredisi kullanan firma sayısı da 8 aylık dönemde 2 milyon 600 binden 3 milyon 200 bine yükseldi.

KOBİ KREDİSİ KULLANAN FİRMA SAYISI ARTTI

Böylece 8 aylık süreçte KOBİ kredisi kullanan firma sayısında 600 bin üzerinde artış yaşandı.

Küçük işletmelere ağustos sonu itibarıyla kullandırılan kredi tutarı 269 milyar 400 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmelerin kredi bakiyesi de 313 milyar 700 milyon liraya ulaştı.