Bankacılık sektörünün kredi hacmi ve mevduatı azaldı

BDDK, bankacılık sektörünün kredi hacmi ve mevduatı ile ilgili verileri paylaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Aralık ile biten haftada 17 milyar 674 milyon lira düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 593 milyar 597 milyon liradan, 3 trilyon 575 milyar 923 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat bankalararası dahil, geçen hafta 35 milyar 379 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 455 milyar 28 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 31 Aralık ile biten haftada 1 milyar 55 milyon lira artarak 675 milyar 951 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 278 milyar 324 milyon lirası konut, 11 milyar 786 milyon lirası taşıt ve 385 milyar 842 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR YÜKSELDİ

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 662 milyon lira artarak 150 milyar 939 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 108 milyar 672 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 39 milyon lira artarak 763 milyar 394 milyon lira oldu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat bankalar arası dahil 31 Aralık ile biten haftada 59 milyar 519 milyon 97 bin lira azalarak 3 trilyon 611 milyar 821 milyon 353 bin liradan, 3 trilyon 552 milyar 302 milyon 256 bin liraya indi.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTIŞ GÖSTERDİ

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,22 artarak 639 milyar 905 milyon 782 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,11 artışla 554 milyar 736 milyon 215 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,94 artışla 201 milyar 680 milyon 880 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,43 artış gösterdi.