Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Merkez Bankası'nın verilerine göre, bankacılık sektörün mevduatı 13 trilyon 691,7 milyar lira, kredi hacmi ise 10 trilyon 163,2 milyar lira oldu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 22 Eylül ile biten haftada 120 milyar 593 milyon 932 bin lira artarak 13 trilyon 691 milyar 676 milyon 255 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,7 artışla 7 trilyon 768 milyar 985 milyon bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,3 azalarak 5 trilyon 353 milyar 375 milyon 288 bin lira oldu.

YP mevduatı

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 209 milyar 350 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175,7 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatı

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 22 Eylül itibarıyla 1 milyar 160 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,8 artarak 1 trilyon 357 milyar 372 milyon 143 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,5 artışla 1 trilyon 121 milyar 589 milyon 694 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,9 yükselişle 1 trilyon 256 milyar 989 milyon 225 bin liraya çıktı.

Tüketici kredileri

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 402 milyar 701 milyon 357 bin lirası konut, 66 milyar 828 milyon 615 bin lirası taşıt ve 887 milyar 842 milyon 171 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Toplam kredi hacmi

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 22 Eylül ile biten haftada 83 milyar 366 milyon 809 bin lira artarak 10 trilyon 163 milyar 175 milyon 397 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,7 artış kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)