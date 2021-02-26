Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi mayısta başlıyor

Bankacılıkta uzaktan müşteri olma düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle ıslak imza gerekmeden dijital ortamda hesap açılabilecek, müşterinin uzaktan kimlik tespiti yapılacak.

Pek çok ülkede uygulanan uzaktan kimlik tespiti ile dijital müşteri kazanımı, koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan sosyal mesafe ve dışarı çıkma kısıtlaması şartlarında daha da önem kazandı.

Bankacılık Düzenleme, Denetleme Kurumu (BDDK), söz konusu ihtiyaçları değerlendirerek hazırladığı bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin düzenleme taslağına nihai halini verdi.

İŞLEMLER ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

Gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek. Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek. Yapılacak görüntülü görüşmede engelli kişiler için gerekli eğitimleri almış en az bir müşteri temsilcisinin bulunması zorunlu olacak.

EN FAZLA 10 DAKİKALIK BİR SÜREDE MÜŞTERİ OLUNABİLECEK

Uygulamanın hayata geçmesiyle bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek. Bankalar açısından kağıt ve doküman kullanımının azaltılıp, hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak.

UZAKTAN MÜŞTERİ KABULÜ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MİHENK TAŞI OLACAK

Uzaktan müşteri kabulünün bankaların yarınlara hazırlanmasında mihenk taşı olacağını söyleyen sektör temsilcileri, bankaların hizmet maliyetinin düşeceğini ve müşteri deneyiminin zenginleşeceğini dile getirdi.

Söz konusu değişiklik kapsamında, bankalar ve müşterileri arasındaki ilişkilerin, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak gerçekleştirilebilmesi ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan veren yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenebilmesinin önü açıldı.

YENİ YAYINLANAN YÖNETMELİKTE YER ALIYOR

24 Şubat 2021 tarihli ve 31405 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te, gerçek kişilerde uzaktan kimlik tespiti yapılabilmesine ilişkin hükümler yer aldı. Söz konusu yönetmelik hükümleri 1 Mayıs 2021'de yürürlüğe girecek.

MAYIS AYINDAN İTİBAREN UYGULAMA BAŞLAYACAK

BDDK'nın yürüttüğü düzenlemede sona gelindi. BDDK’nın hazırladığı düzenleme çalışmasının da Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından mayıs ayından itibaren uzaktan müşteri olma dönemi başlayacak.