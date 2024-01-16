Bankalar 2015'te enflasyon muhasebesine geçiyor BDDK, bankaların 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceği bilgisini paylaştı.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), internet sitesinden yayınladığı bilgi ile bankaların çalışma sisteminde yapılacak köklü değişikliğin tarihini verdi.

BDDK açıklamasında, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Enflasyon muhasebesine 1 Ocak 2025'te geçilecek

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bu sene enflasyon muhasebesi uygulamayacak şirketlere ilişkin bilgi verilerek bu ifadelere yer verildi:

Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verilmiştir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)