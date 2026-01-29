Bankalar altındaki yükselişle birlikte beklentilerini yukarı revize etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın fiyatları güne tarihi rekorlarla başlarken gram altın, serbest piyasada 7 bin 795 lira seviyesinin üzerine çıkarken, Kapalıçarşı’da 8 bin lira sınırını aşarak 8 bin 30 lirayı gördü.

Ons altın, küresel piyasalarda 5 bin 583 dolarla 5 bin 600 dolar bandına tırmandı.

2025 yılında yüzde 64 prim yapan altın, 2026’nın ilk haftalarında da yüzde 30 değer kazandı.

1 Ocak 2026’da gram altın 5 bin 966 lira seviyesindeydi. Bugün gelinen noktada fiyat 7 bin 700 lira bandını aşarak yaklaşık bir ayda yüzde 30’a yaklaşan bir değer artışı kaydetti.

Gümüş de 117,87 dolar seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Gram gümüş fiyatı 163,79 TL bandına yükseldi.

Endüstriyel talepteki artış, gümüşün yükselişinde etkili oldu.

Altın, yatırımcıların jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli liman arayışına yönelmesiyle rekora doymuyor.

HSBC ALTIN TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

Bankalar altındaki bu yükselişle birlikte beklentilerini yukarı revize etmeye devam ediyor. HSBC Securities (USA) Inc., geçen hafta yayımladığı "Altın Görünümü" raporunda ons altının 2026 yılının ilk yarısında 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörürken 2027 yılı için de daha önce 3 bin 950 dolar olan tahminini 4 bin 625 dolara çıkardı.

OCBC'DEN 5 BİN 600 DOLAR TAHMİNİ

Singapur merkezli OCBC (Oversea-Chinese Banking Corp.) bankası, ise daha önce 4 bin 800 dolar olarak açıkladığı yılsonu ons altın tahminini 5 bin 600 dolar seviyesine yükseltti.