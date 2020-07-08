Bankalar medya sektörünü neden riskli görüyor

Tüm sektörlere birçok kolaylık sağlayıp kredi dağıtan bankalar, medya sektörüne karşı olumsuz bir tavır içinde.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomide dalgalanmalar yaşandı. İnşaattan gıdaya birçok sektör pandemi döneminde zor duruma düştü.

Koronavirüs salgınının büyük ölçüde atlatılmasıyla birlikte normalleşme dönemine girildi.

HERKESE KREDİ VAR MEDYA SEKTÖRÜNE YOK

Piyasanın hızlanması için birçok sektöre bankalar tarafından kredi kampanyaları düzenlendi. Her sektör, bankalardan rahatlıkla kredi kullanma imkanı buldu.

Ancak medya sektörü yine bu kampanyaların dışında kaldı.

İŞVEREN DE MAĞDUR İŞÇİ DE

Tüm tanıtımlarını, reklamlarını medya üzerinden yaparak müşteri kazanan bankaların medya sektörünü 'riskli sektörler' arasına alması hem çalışanları hem de iş verenleri zor duruma sokuyor.

Öyle ki; gıda sektöründe çalışan bir işçinin kolaylıkla kullanabildiği kredilerden medya çalışanları 'medya sektörünün riskli gözükmesi' nedeniyle yararlanamıyor.

Bankaların sektörü 'riskli' olarak değerlendirmesi sektörde çalışan binlerce insanın mağdur olmasına neden oluyor.

İNŞAAT VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYAĞA KALKTI

Bilindiği üzere; salgın nedeniyle işleri durma noktasına gelen inşaatçılar ve galericiler normalleşme döneminde başlayan kredi kampanyasıyla yeniden ayağa kalktı.

Kredi oranlarının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine çekilmesi; ev ve araba satışlarını patlattı.