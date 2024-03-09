BankPozitif'ten Fitch değerlendirmesi: Türkiye'nin kredi notu yükselmeye devam edecek BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek" dedi.

ensonhaber.com

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti.

Aynı zamanda not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Yaşanan olumlu gelişmeye ilişkin BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork'tan açıklama geldi.

Kork, ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaların meyvelerini verdiği belirtti.

"Türkiye kıyas kabul etmeyecek ülkeler ile aynı kategoride bulunuyordu"

Kork, şu değerlendirmelerde bulundu:

“12 yılın ardından gelen bu not artışında kararlı ve öngörülebilir bir programın etkili olduğunu düşünüyorum. Türkiye mevcut durumda aslında hem ekonomik büyüklük hem de potansiyel anlamında kıyas kabul etmeyecek ülkeler ile aynı kategoride bulunuyordu. Kredi notlarının ekonomik değerlendirmeler yanında siyasi gerekçeleri olduğu bilinen bir gerçek. Derecelendirme kuruluşları, gerileyen cari işlemler açığı, rekor kıran ihracat ve risk primindeki tarihi düşüşün etkilerini daha fazla görmezden gelemezdi.”

”Not artışı pozitif havaya katkı sağlayacak”

Kararın etkisiyle Türkiye’ye sıcak para girişinin daha da hızlanacağına işaret eden Erkan Kork, sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Özellikle bu not artışının manşet etkisi oluşturacağını, bunun da piyasalarımızdaki pozitif havaya katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Enflasyonun artış hızındaki gerileme, büyüme trendinin devam etmesi ve bütçe disiplininin etkileriyle ekonomik istikrar artacak ve diğer derecelendirme kuruluşları da Türkiye’nin kredi notunu yükseltmeye devam edecektir. Biz de BankPozitif olarak Cumhurbaşkanımız’ın ve ekonomi yönetiminin yanındayız. 25’inci yaşımızı kutlayacağımız bu dönemde Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya ve reel sektöre güçlü destek vermeye devam edeceğiz.”