Türkiye genelindeki altyapı çalışmalarına yeni dev projelerle devam ediliyor. Bu anlamda Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Bartın’da inşa edilen dev tüneller ve viyadükler hizmete alınacak.

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Bartın’da inşa edilen dev tüneller ve viyadükler tamamlandığında; keskin virajları ve dik rampaları nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşatan, ölümcül kazalara davetiye çıkaran tek şeritli mevcut yol ağı ise sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.

BARTIN-KASTAMONU GÜZERGAHINDA T-1 TÜNELİNDEN SONRA T-2 VE T-3 TÜNELİ DE TAMAMLANACAK

Karadeniz Sahil Yolunun Bartın-Kastamonu güzergahında yer alan ve daha önceki yıllarda yapımı tamamlanarak hizmete sunulan 1.100 metre uzunluğundaki T-1 tünelinin ardından 1.600 metre uzunluğundaki T-2 ve 2 bin 350 metre uzunluğundaki T-3 tünellerinde de sona yaklaşıldı.

Bartın’da dev tüneller yakın tarihte ulaşıma açılacak ViDEO

HİZMETE AÇILMA TARİHİ OLARAK HAZİRAN AYI BELİRLENDİ

Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı, gidiş-geliş çip tüp, çift şeritli T-2 ve T-3 tünellerinin haziran ayında ulaşıma açılması bekleniyor. Aynı güzergahın devamında yer alan 4 bin 600 metre uzunluğundaki T-4 ve 3 bin 100 metre uzunluğundaki T-5 tünellerinde ise çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

TÜNELLERİN TOPLAM UZUNLUĞU 27 KİLOMETREYİ BULUYOR

Toplam uzunluğu 27 kilometreyi bulan tüneller, viyadükler ve duble yol ağları ile bölgede ulaşım daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde sağlanacak.

1.5 SAATLİK MESAFE 25-30 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

1.5 saatlik mesafe ise 25-30 dakikaya düşecek. Keskin virajları, dik rampaları nedeniyle yağışlı havalar ve kış koşullarında ulaşımda büyük zorluklar yaşatan, ölümcül kazalara da davetiye çıkaran tek şeritli mevcut yol ağı ise sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.

ULAŞIM RAHATLIĞI TURİZM VE SANAYİ SEKTÖRLERİNDE YATIRIMLARI ARTIRACAK

Yakın tarihte hizmete sunulacak olan yeni tüneller ve yol ağlarıyla beraber bölgede başta deniz ve doğa turizminin gelişmesi, tarım faaliyet yelpazesinin genişlemesi, sanayi alanları ile birlikte istihdam oluşturacak yeni yatırımların çoğalması bekleniyor.

"ESKİ YOLLARDA ÇOK SIKINTI ÇEKTİK"

30 yıl boyunca bölgede kamyonculuk yaptığını ve yollar nedeniyle çok sıkıntılar çektiklerini söyleyen bölge sakinlerinden Sefer Demir, “Yeni yolumuz yapıldı. Ama önceden çok sıkıntı çektik eski yollarda. Yaklaşık 1968 yılında yapıldı. Benim kamyonculuk yıllarım oldu 30 yıl kadar. Çok sıkıntı çektik. Allah razı olsun şimdi yeni yolumuz açıldığı zaman bu yol çalışacak. Turizme de çok katkısı olacak. Bartın-Cide arası devamı da var bu yolun. Yaklaşık 3 tane tünelimiz şu anda hazır. En yakın zamanda açılış olacak inşallah. Bekliyoruz." şeklinde konuştu.