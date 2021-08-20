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    Batarya, akü ve LED devre kartları ile duvar kağıdı ithalatına kotalar tanımlandı

    İthalattaki ürünlere zaman zaman getirilen kotalarda şarj edilebilir bataryalar, aküler, LED devre kartları ile bazı kimyasal ürünlerine tarife kontenjanı tanımlandığı bildirildi.
    • REUTERS
    • 20.08.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 09:14
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    Batarya, akü ve LED devre kartları ile duvar kağıdı ithalatına kotalar tanımlandı

    Şarj edilebilir iyon polimer bataryalar, lityum-iyon, nikel-metal hidrit ve lityum-iyonlu aküler, LED devre kartları ile bazı kimyasal ürünlerin ithalatına tarife kontenjanı tanımlandı.

    YENİ KOTA MİKTARLARI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

    Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ithalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin tebliğle tanımlanan kota miktarları, tebliğ ekindeki listesinde belirtildi.

    Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacak.

    FİRMALARIN KONTENJAN KULLANMASINA SÜRE ENGELİ

    Firmalar tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 15 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamayacaklar.

    15 ŞUBAT 2022 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ

    Tebliğ kapsamında düzenlenecek ithal lisansları 15 Şubat 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

    Batarya, akü ve LED devre kartları ile duvar kağıdı ithalatına kotalar tanımlandı #1

    DUVAR KAĞIDI İTHALATI KOTA TANIMLANAN ÜRÜNLERDEN OLDU

    Aynı gazetede yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatına da kota tanımlandı. Söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükten muafiyet sağlanması amacıyla kilogram başına 5 doların ve üzeri CIF kıymetini haiz olanları için tanımlanan kota, 5 Ağustos 2024 tarihine kadar 3 dönem olarak öngörülüyor.

    Bu kapsamda, kararda belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonundaki duvar kağıdı ve duvar kağıdı benzeri kaplamaların ithalatına her yıl dönemi için 2,970 ton tarife kontenjanı tanımlandı.

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