Batı Akdeniz ihracatı ilk kez 2 milyar doları aştı

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölge ihracatının ilk kez 2 milyar dolar sınırını aştığını ve 2 milyar 10 milyon dolar olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ihracat başarısı artarken bölgelerden de ihracat rekorları haberleri gelmeye başladı. Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üzerinden kayıtlı ihracatta, 21 Ekim 2021 günü tarihi bir başarı elde edildi.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, BAİB'in 53 yıllık tarihinde 21 Ekim 2021 günü bir ilk yaşandığını belirterek, “Bölge ihracatımız ilk kez 2 milyar dolar sınırını aştı. 2 milyar 10 milyon dolar oldu" dedi. Geçen yıl aynı dönemdeki 1 milyar 470 milyon dolarlık ihracata göre yüzde 36,7'lik artış gerçekleşti." dedi.

Çavuşoğlu, bölge ihracatının en önemli sorunları olan liman, demiryolu, bölgede üretim yapıp başka birlikler üzerinden girilen ihracat kayıtları, 10 milyar doları bulan turizm kaynaklı hizmet ihracatı konularına dikkat çekti.

53 YILLIK TARİHTE BİR İLK

BAİB'in yaklaşık 53 yıllık geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, “53 yıllık bir birliğiz ve ilk kez 2 milyar dolar rakamına ulaştık. Tam rakam 2 milyar 10 milyon 429 bin dolar ve 21 Ekim itibarıyla ulaştık. Bunu bu kadar hızlı yakalayabileceğimizi umut etmiyorduk. Tahminlerimiz kasım sonuna doğruydu. Fakat bütün kurumlar ve firmaların ciddi desteğiyle 2 milyar doları yakaladık. Bundan sonraki hedeflerimiz çok daha yüksek." dedi.

"4-5 MİLYAR DOLARI KONUŞMALIYIZ"

Isparta, Burdur, Antalya gibi üç şehir için aslında 2 milyar doların çok az bir rakam olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Şu anda herhalde 4-5 milyar dolarları konuşmamız gerekiyordu. Ama yıllar içinde birçok faktörden kaynaklı yeterli ivmeyi yakalayamadık. Özellikle son yıl hemen her sektörde ve ülkeler bazında ciddi bir artış yaşıyoruz. Bölgemiz açısından iki sektör çok ön plana çıkıyor, yaş meyve sebze ile mermer kaynaklı maden sektörü ihracatımızın yüzde 50'sini oluşturuyor." diye konuştu.

YIL SONU TAHMİNİ 2.5 MİLYAR DOLARA YAKIN

Yıl sonu tahmininin de revize edildiğini açıklayan Çavuşoğlu, 3-4 ay önce 2 milyar 400 milyon dolar tahmin edilirken, yeni hedefin 2 milyar 450 milyon dolar ve hatta 2 milyar 500 milyon dolara yakın olduğunu dile getirdi.