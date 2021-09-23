Batman'da hasadı tamamlanan fıstığın yolculuğu başladı

Türkiye'nin sıcak iklim kuşağındaki çeşitli illerinde fıstık yetişiyor. Batman da bu ürünle 15 yıl önce tanıştı ve şimdi geldiği nokta itibari ile bu ürün birçok ailenin geçim kapısı oldu.

Batman'da üretilen fıstığın, hasadın ardından kuruyemiş olarak tezgahlarda yer almasının yolculuğu uzun ve meşakkatli.

HASAT EYLÜL AYININ İLK HAFTASINDA BAŞLAMIŞTI

Kentte 100 bin dekar alanda üretimi yapılan fıstık için eylül ayının ilk haftasında başlayan hasat tamamlandı.

5 GÜN GÜNEŞE SERİLİYOR

Mevsimlik tarım işçilerinin alın teri ile topladığı fıstık, ayıklama işleminin ardından su dolu kazanlarda boş ve dolu şekilde ayrıştırıldıktan sonra dolu olanlar güneşte yaklaşık 5 gün bekletilip, fıstık işleme tesislerine gönderiliyor.

TUZLU SUDA BİR GÜN BEKLETİLİYOR

Tuzlu suda bir gün bekletilen fıstık, 8-10 dakika kavrulduktan sonra paketlenerek piyasaya sunuluyor.

“SON 15 YILDA FISTIK ÜRETİMİ ARTTI”

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, 15 yıl önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile deneme amaçlı yetiştirilmesine başlanan fıstığın bugün 100 bin dekara yaklaşan bir üretim alanının olduğunu ifade eden etti.

FISTIKTA PAZAR SIKINTISI YOK

Aydiş, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltenin düştüğünü ancak fiyatın yüksek olması nedeniyle çiftçilerin üretimden memnun olduğunu dile getirerek, "Üretilen sofralık fıstık ve pazarı olan bir ürün. Pazar sıkıntısı yaşanmıyor. Geçtiğimiz yıl fıstığın fiyatı 40 liraya kadar inmişti.

FİYATI 70 LİRA

Bu yıl 70 liraya kadar satışı yapılıyor. Çiftçimiz mutlu." dedi.

"KENTTE ÜRETİLEN FISTIĞI ‘BATMAN FISTIĞI’ OLARAK TESCİLLETMEK İSTİYORUZ"

Kentte üretilen fıstığı Batman fıstığı olarak tescilletmek istediklerini bildiren Aydiş, bu konuda Batman Ticaret Borsası'yla çalışma yürüteceklerini aktardı.

HEM ÜRETİCİ HEM DE AYIKLAMA TESİSİ SAHİBİ

Yenipınar köyünde tesis işleten Diyaddin Bazgan, 100 dönüm arazide fıstık yetiştirdiğini, 5 yıldır da kurduğu fıstık ayıklama tesisiyle vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

“TOPLANCIYA ÇİĞ OLARAK SATILIYOR”

Kuruyemiş toptancısı Kadri Taş da fıstığın kurutulma işleminin ardından çiğ olarak toptancılara satıldığını, ürünün kalitesi ve cinsine göre fiyat biçtiklerini söyledi.