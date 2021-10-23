Batman’da Sason çileğinde yılın son hasat zamanı

Batman’ın Sason ilçesinde devlet tarafından çiftçilere sağlanan yüzde 80 hibe desteğiyle ekilen organik çilekte yılın son hasadı gerçekleşiyor.

Sason çileği, bu yıl coğrafi işaret olarak tescillendi. Batman’ın Sason ilçesinde ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ilk hasadı gerçekleşti. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte de yılın son hasadına başlandı.

ÇİLEKTE SON HASAT

Devletin verdiği yüzde 80 hibe desteği sayesinde ilçede 10 yıl önce çilek ekmeye başladıklarını belirten çilek üreticilerinden Tahsin Özdemir, “Sason’da yılın son hasadı, sonbahar hasadı olarak dediğimiz çilekte son hasada başladık. Çilek üretimine 10 yıl önce devlet desteğiyle başladık. Sonbahar çileğinin tadı daha hoştur. Son aylarda çilekte azalma olduğu için fiyatlarında da artış oldu.

BATMAN VE ÇEVRE İLLERİNE SATIŞ YAPILIYOR

Son mahsulümüzü Batman ve çevre illerine göndererek satış yapıyoruz.” dedi.

“BU PROJELER SAYESİNDE KENDİ BAHÇELERİMİZDE ÇALIŞIYORUZ”

Tütüne alternatif olarak başlayan çilek üretiminin her geçen yıl artarak devam ettiğini kaydeden çilek üreticilerinden Mehmet Çaça da “2015’te tütüne alternatif olarak başladığımız çilek üretimine devam ediyoruz. İlk olarak 3 dönümle başladık. Şu anda bir dönümden bir buçuk ton ile iki ton arasında verim alıyoruz.





BİR AİLE İÇİN 12 BİN LİRA GELİR

Bu da bir aile için 12 bin lira gibi bir gelir oluşturuyor. Bu projeler çok güzeldir. Daha önceki yıllarda sürekli batı illerine giderek çalışmak zorunda kalıyorduk. Bu projeler sayesinde kimse batıya gitmek zorunda kalmıyor. Kendi köyünde, kendi bahçesinde çalışıyor.” diye konuştu.