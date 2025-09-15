Bayburt'ta yetiştirilen Türk somonlarının Rusya'ya yolculuğu başladı

Soğuk iklimin hakim olduğu Bayburt'ta balık yetiştiriciliği, barajlar aracılığı ile devam ediyor.

Bayburt'taki Demirözü Barajı'nda yetiştirilen ve çoğunluğu Rusya'ya ihraç edilen Türk somonlarında hasat dönemi başladı.

Halkın büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı yörede, DSİ tarafından Lori Çayı üzerinde inşa edilen ve 2003'te açılan Demirözü Barajı, yöre halkının geçim kaynakları açısından büyük önem taşıyor.

Sulama imkanı sağladığı arazilerde verimi artıran 62 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj, aynı zamanda bölgedeki kültür balıkçılığı için yeni fırsatlar oluşturuyor.

DEMİRÖZÜ BARAJI'NDA ALABALIK VE SOMON ÜRETİMİ

Kentte 33 yıldır çeşitli akarsu ve göletlerde balık üretimi yapan Orhan İşi de 2015'te Demirözü Barajı'nda ağ kafes sistemleriyle alabalık ve somon üretimine başladı.

"ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 80'İ RUSYA'YA GİDİYOR"

Balık üretiminde yumurtadan itibaren tüm aşamaları kendilerinin sürdürdüğünü dile getiren İşi, yetiştirdikleri balıkların yüzde 90'ını ihraç ettiklerini ve gönderimin yüzde 80'inin Rusya'ya gittiğini belirtti.

BAYBURT'TA BALIKÇILIK

Bu yıl 1 kilogram üzerindeki somon üretiminin yaklaşık 265 tona ulaştığını vurgulayan İşi, Bayburt'un soğuk havası ve temiz suyunun balıkları lezzetlendirdiğine işaret etti.

İşi, Başburt'un kışın donduğunu ve üretim yapamadığı belirterek, bu yıl buzun çözülmesinin Nisan'ın 15'ine kadar sürdü günü belirtti.

İÇ PİYASA VE İHRACAT SATIŞI FARKI

İç piyasaya somonların satışı, porsiyon şeklinde oluyor.

İhracata giden kısmı tamamen kilogram üzeri somon balığı şeklinde satılıyor.