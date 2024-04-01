Bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor

ensonhaber.com
Emeklilere ikramiye ödemeleri başlıyor.
Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.
Böylece yaklaşık 16 milyon emekli zamlı ikramiyelerini alacak.
İkramiyeler bayramdan önce hesaplarda
Ödemeler maaş alma takvimine göre belirlendi. Buna göre;
-Maaşını ayın 17’si ve 18’inde alan SSK'lılar 2 Nisan'da,
-Maaşını 19, 20, 21, 22'sinde alanlar ise 3 Nisan'da,
-Maaşlarını 23, 24, 25 ve 26 Nisan’da alan SSK'lılar 4 Nisan günü itibarıyla ikramiyelerini alacak.
Emeklilere ikramiye uygulaması
2018'de bin TL ile başlayan emeklilere bayram ikramiyeleri 2023'te 2 bin TL'ye çıkartılmıştı.
Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yerel seçim öncesi ikramiyeler 2024'te 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkartıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış