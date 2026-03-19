Bayram öncesi tavuk fiyatları yükseldi: 48 saatte yüzde 25 zam

Bayram öncesinde beyaz et piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından Ramazan ayının başında iç piyasada arz dengesini korumak amacıyla uygulanan ihracat kısıtlamasının kademeli olarak esnetilmesi, sektörde fiyatların yeniden şekillenmesine yol açtı.

2 GÜNDE ÖNCE YÜZDE 10, SONRA YÜZDE 15 ZAM

Kararın ardından büyük üretici firmalar kısa aralıklarla iki kez fiyat güncellemesine gitti. İlk etapta yaklaşık yüzde 10 oranında yapılan artışın ardından iki gün sonra yüzde 15’lik yeni bir zam daha uygulandı.

Böylece toplam artış oranı yüzde 25’e ulaştı.

KANAT FİYATI 500 LİRAYI AŞTI

Yapılan zamların en çok etkilediği ürün grubu ise mangal sezonunun da yaklaşmasıyla talebin yoğun olduğu tavuk kanadı oldu.

Kısa süre önce kilogramı yaklaşık 385 lira seviyesinde satılan kanadın fiyatı son artışların ardından 520 liraya kadar yükseldi. Bu durum beyaz et fiyatlarının bazı ürünlerde kırmızı et seviyelerine yaklaşmasına neden oldu.

VATANDAŞ, ALIM GÜCÜNDEKİ DÜŞÜŞTEN ŞİKAYETÇİ

Market ve kasap raflarında hızla değişen etiketler tüketicilerin de dikkatini çekti. Özellikle daralan alım gücü nedeniyle birçok vatandaş beyaz et fiyatlarının bu kadar kısa sürede yükselmesine tepki gösterdi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ, MALİYET ARTIŞINA DİKKAT ÇEKİYOR

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Ali Güla ise fiyat artışlarının uzun süredir biriken maliyet baskısından kaynaklandığını belirtti.

Güla, tavuk eti fiyatlarının yaklaşık bir yıldır ciddi bir artış görmediğini ifade ederek, akaryakıt zamlarının nakliye giderlerini artırdığını, ambalaj ve işletme maliyetlerindeki yükselişin de fiyatlara yansımak zorunda kaldığını söyledi.

Sektör temsilcileri, maliyetlerdeki artışın devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde fiyat hareketliliğinin sürebileceğini belirtiyor.