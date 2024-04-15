Bayram tatili Batı Karadeniz'deki turizm merkezlerine yaradı: Bartın'da Amasra hayran bıraktı Ramazan Bayramı tatili süresi 9 gün olunca vatandaşlar da seyahat yapmayı tercih etti. Akdeniz'e ve Ege'ye gidenler olduğu gibi Batı Karadeniz ve Doğu Marmara da en fazla tercih edilen noktaların arasında yer aldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İlkbaharda turizm hareketleri şehir ve kültür gezileri şeklinde gerçekleşiyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Batı Karadeniz'deki Bartın ili de odaklanılan merkezlerden biri.

Ramazan Bayramı ve eğitim öğretim ara tatili nedeniyle binlerce kişi, tatilini doğa ve tarihle iç içe vakit geçirme imkanı buldu.

Bayram tatili Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'nın turizm merkezlerine yaradı.

Bartın'ın Amasra ilçesi gezi rotası oldu

Doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi de tatili hareketli geçiren noktalardan oldu.

Amasra yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra; bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Yeşilin tonları ve denizin mavisiyle bütünleşen doğasıyla ilgi çeken ilçede, Büyük Liman ve Küçük Liman mevkiindeki otoparklar tamamen doldu.

Vatandaşlar hayran kaldı

Çay bahçeleri ve parklarda oturup güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, özellikle Amasra Kalesi ve Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu. Mendirek ve kayalıklarda oturan vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekti.

İstanbul, İzmir ve Antalya, Amasra'ya geldi

İlçede 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamı doldu. Binlerce günübirlik turist ilçeye geldi. Başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir ve Antalya gibi illerden çok sayıda ziyaretçi ağırlandı.

6 bin nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısı 60 bini aştı. Özellikle ilçe girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürü

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, her mevsim günübirlik tatilci ağırlamalarında balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün de etkili olduğunu kaydetti.

"Ziyaretçiler ziyafet yaptı"

Özellikle balık lokantalarında uzun kuyruklar oluştuğunu aktaran Boran, şöyle konuştu:

Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz, balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle ziyafet yapma imkanı buluyor. Misafirlerimizin iyi bir bayram tatili geçirebilmesi için her türlü tedbir alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)