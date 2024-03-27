Bayram tatili çadır ve karavan turizmine yaradı Geçen yıl karavan turizminde rekorlar kırılmıştı. Bu yıl da bayram tatili ve yaz sezonu öncesi çadır ve karavanlara talep arttı. Karavancılar kiralama ve tesislerde konaklara rakamlarını paylaştı.

AA

Tatilciler için yaz sezonu yaklaşırken bir yandan da Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkması nedeni ile tatilciler hazırlıklarını yapmaya başladı.

Çadırda ya da karavanda tatil yapmayı sevenler için önümüzdeki dönem bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Yaklaşan yaz sezonu öncesi kamp yerlerinde hazırlıklar hızlanırken çadır ve karavanlara talepte artış oldu.

Doğayla iç içe, bütçesine daha uygun tatil yapmak isteyenlerin ilgisinin çadırlara yöneldi.

Şişme kamp çadırları daha popüler

Sektördeki uzmanlara göre, şu anda şişme kamp çadırlarının daha popüler ve insanlar genellikle küçük çadırlarda konaklamayı tercih ediyor.

Sadece tatilcilerin değil, doğada kamp yapmak isteyenlerin de çadırlara yoğun talebi var.

Geçen yıla göre rezervasyonlar arttı

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir çadır kampı alanında bulunan işletmenin yetkilileri de Ramazan Bayramı tatili nedeniyle konaklama hizmetlerine yönelik şahsen ve telefonla rezervasyon yaptırmak isteyenlerin geçmişe nazaran fazla olduğunu söyledi.

Karavan kampı işletmeler günlük 500 TL alıyor

Bu kampta, mart sonuna kadar karavan kampı için günlük 500, çadır kampı için de günlük 350 lira ücret alındığını, yeni sezon fiyatlarının ay sonunda belirleneceğini kaydetti.

"Otel fiyatlarının yüksekliği karavana yönlendiriyor"

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, otel fiyatlarının artığını hatırlatıp, bayram tatilinin de uzamasıyla son dönemde karavanlara talepte artış olduğunu ifade etti.

"Çekme karavanda kiralama 2 bin ila 2 bin 500 lira"

Karavan ücretlerine ilişkin de bilgi veren Fazlıoğlu, şunları kaydetti:

Kiralama ücretleri çekme karavanda 2 bin ila 2 bin 500 lira, motokaravanda 2 bin 500 ila 3 bin lira civarında. Parklardaki konaklama ücretleri de 700 ila 1.000 lira arasında değişiyor. Karavanın daha az maliyetli olmasının yanında, sınırsız konaklama alanı sağlaması, konforlu ve avantajlı bir tatil seçeneği sunuyor. Bu sebeple tercih ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)