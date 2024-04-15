Bayram tatili sonrasında piyasalar! Bitcoin, altın, döviz Ramazan Bayramı tatili sonrasında yaşanan İran-İsrail gerginliğinin para piyasaları ve özellikle de Borsa'yı etkilemesi bekleniyordu. Tatil sonrasında para piyasalarında sınırlı artışlar görüldü. Borsa'nın açılışındaki hareketler ise ilgi ile takip edilecek.

ensonhaber.com

Türkiye'de 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili sona erdi.

Hafta sonu İran'ın İsrail'e saldırıları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikleri artırdı. Bu gerginlikler piyasaları olumsuz etkiledi ancak kriz kısa sürede yatıştırıldığı için etkisinin uzun süreli olmaması bekleniyor.

Gerginliklerden en fazla kripto para piyasası etkilendi. Söz konusu gelişmelerle kripto para piyasalarında satış baskısı arttı.

Bitcoin: 66 bin 222 dolar

Bitcoin bir ara yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 60 bin 600 dolara kadar geriledi. Jeopolitik risklerin azaldığına ilişkin beklentilerin artmasıyla bugün yüzde 2,5 yükselişle 65 bin 450 dolara kadar çıktı. Bu sabah saatlerinde ise kripto para birimi 66 bin 222 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL: 32,3629

Dolar/TL, cuma günü alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,3577'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4050 seviyesinden işlem gördü. Dolar, günün devamında 32,3629 liradan satılıyor.

Euro yüzde 0,30 artışla 34,5339 liradan ve sterlin ise yüzde 0,14 artışla 40,6144 liradan satılıyor.

Gram altın: 2 bin 455 lira

Altın fiyatlarına bakıldığında ons altının 2 bin 360 dolarda, gram altının 2 bin 455 lirada olduğu görülüyor.

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın 4 bin 146 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 967 lirandan, tam altın 16 bin 651 liradan ve yarım altın ise 8 bin 326 liradan satılıyor.