Bayram tatilinde 120 milyarlık turizm hareketi bekleniyor

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Bu yıl Ramazan Bayramı, okulların ara tatiliyle birleşti.

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar ve 1 Nisan 2025 Salı günleri arasında kutlanacak.

Bu şartlarda turizm sezonu 2025'te her zamankinden daha erken başlayacak.

Hem rezervasyon doluluğu hem de sezonun erkene alınması ise turizmciye doping etkisi yaşatacak.

20 MİLYON KİŞİNİN TATİLE ÇIKMASI HESAPLANIYOR

Bayram tatilinde yaklaşık 20 milyon kişinin yollara düşmesi bekleniyor.

TURİZME 120 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Bayrak tatili döneminde turizm sektöründe ulaştırma, konaklama ve yeme-içme de dahil turizm sektöründe toplam 120 milyar liralık bir ekonominin oluşması bekleniyor.

"TURİZM SEKTÖRÜNE DOPİNG ETKİSİ"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramın ara tatille birleşmesinin turizm sektörüne doping etkisi yaptığını şu ifadelerle dile getirdi:

Memleket ve akraba ziyaretleri dahil olmak üzere seyahatlerin 20 milyonun üstüne çıkmasını bekliyoruz. Bu seyahatlerin yüzde 10'luk bölümünün yurt içi ve yurtdışına yönelik doğrudan turizm hareketleri oluşturacak. Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin toplamda 120 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.

İKİ AYLIK SINIR İSTATİSTİKLERİ YAYINLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dün açıkladığı sınır istatistiklerine göre, şubat ayı ve ocak-şubat aylarında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı açıklandı.

Buna göre, 2025 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, 2 milyon 171 bin 942 oldu.

Türkiye’ye, 2025 Ocak-Şubat döneminde ise toplam 4 milyon 343 bin 60 yabancı ziyaretçi geldi.

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 arttı.

2025'in ikinci ayında ve ilk iki ayında Türkiye'ye en fazla turistin İran'dan giriş yaptığı belirtildi.

RAMAZAN BAYRAMINDA REKOR BEKLENİYOR

Ramazan Bayramı tatilinde ise daha çok iç turizmin artması ve ocak-şubat verilerinin yükselmesi bekleniyor.

Otel işletmeleri dolulukların yükseldiğini ve bazı noktalarda yer ayırtmadan yola çıkılmaması gerektiğini belirtiyor.