Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkınca seyahat sayısı da arttı. Ziyaret ve tatil için hava yolu tercih edildi.
Yolculuklarında hava yollarını kullananların sayısı 6 milyon 852 bin 948'e çıktı.
İstanbul Havalimanı, bayram haftasındaki uçuş sayısı ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ipi göğüsledi.
42 bin 573 uçak trafiği yaşandı
Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleşen 42 bin 573 uçak trafiğiyle 6 milyon 852 bin 948 yolcu seyahat etti.
Bayram tatilinde hava yolunu kullanan vatandaşların İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndaki yoğunluğu dikkati çekti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre bazı havalimanlarının (5-14 Nisan) bayram tatili istatistikleri ise şöyle:
İstanbul Havalimanı
2,2 milyon yolcu sayısı
14 bin 546 uçak trafiği
En yoğun olduğu gündeki yolcu sayısı: 14 Nisan'da 245 bin 995
Antalya Havalimanı
786 bin 962 yolcu sayısı
4 bin 941 uçak trafiği
En yoğun olduğu gündeki yolcu sayısı: 13 Nisan'da 97 bin 791
Esenboğa Havalimanı
365 bin 972 yolcu sayısı
2 bin 502 uçak trafiği
En yoğun olduğu gündeki yolcu sayısı: 14 Nisan'da 42 bin 453
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
324 bin 595 yolcu sayısı
2 bin 160 uçak trafiği
En yoğun olduğu gündeki yolcu sayısı: 14 Nisan'da 38 bin 168
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