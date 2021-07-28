Bayramda akaryakıt satışı rekor kırdı

EPDK verilerine göre Kurban Bayramı tatilinin başladığı 17 Temmuz'un bir gün öncesinde, 104 milyon litreyi aşan akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı. Satışın yükselişi tatil boyunca sürdü.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde aracı ile yola çıkanlar, bayram öncesi gün ve tüm tatil boyunca aldığı akaryakıt oranı ile rekor kırdı.

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin satışı ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde ise benzin ve motorin satışları artıyor.

16 TEMMUZ'DA 104 MİLYON LİTREYİ AŞKIN AKARYAKIT SATIŞIYLA GÜNLÜK BAZDA REKOR KIRILDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde 16 Temmuz'da yaklaşık 86 milyon litresi motorin, 18 milyon litresi benzin olmak üzere 104 milyon litreyi aşkın akaryakıt satışıyla günlük bazda rekora ulaşıldı.

ARİFE GÜNÜ 82.6 MİLYON LİTRE AKARYAKIT SATIŞI

Arife günü olan 19 Temmuz'da ise yaklaşık 64 milyon 600 bin litresi motorin, 18 milyon 100 bin litresi benzin olmak üzere toplam 82 milyon 600 bin litre akaryakıt satışı yapıldı.

BAYRAM TATİLİNİN İLK GÜNÜNDE TOPLAM AKARYAKIT SATIŞI 99.1 MİLYON LİTRE

Tatilin ilk gününde 80 milyon litre motorin satışı yapılırken, benzin satışları 19 milyon 100 bin litreye ulaştı ve toplam akaryakıt satışı 99 milyon 100 bin litre oldu.

BAYRAM DÖNÜŞÜNDE AKARYAKIT SATIŞLARI ARTIŞA GEÇTİ

Bayram süresince günlük 56-73 milyon litre seviyesinde gerçekleşen akaryakıt satışları tatilden dönüşlerin başlamasıyla yeniden arttı ve 24 Temmuz'da 81 milyon 700 bin litreye ulaştı. Bunun 65 milyon 400 bin litresini motorin, 16 milyon 300 bin litresini ise benzin satışları oluşturdu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ BOYUNCA TOPLAMDA 789. 5 MİLYON LİTRE AKARYAKIT

Böylece Kurban Bayramı'nı da kapsayan 16-25 Temmuz döneminde 626,1 milyon litre motorin, 163 milyon 400 bin litre benzin olmak üzere toplam 789 milyon 500 bin litre akaryakıt satışı yapıldı.