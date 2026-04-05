Bayramda harcama alışkanlıkları değişti: Restoran zirvede, e-ticaret 3’e katlandı

Finansal çözümleri ve kullanıcı odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkan MARS, kullanıcılarının bayram dönemindeki harcama alışkanlıklarını paylaştı. Bayram haftasında MARS kullanıcıları, özellikle sosyal ve online alışveriş eğilimlerini net bir şekilde ortaya koydu.

E-ticaret harcamaları bayramda öne çıkan bir diğer trend oldu. Bayram öncesi hafta ilk 5 kategori arasında yer almazken, bayram haftasında harcamalar üç katına çıkarak yüzde 6,49 payla beşinci sıraya yükseldi. Bu durum kullanıcıların bayram indirimleri ile beraber hediye ve kişisel ihtiyaçlarını online alışverişle karşıladığını gözler önüne seriyor.

EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN KATEGORİ RESTORAN VE YEMEK HARCAMALARI

Bayram haftasında en çok dikkat çeken kategori restoran ve yemek harcamaları oldu. Toplam harcamaların yüzde 16,86’sını oluşturan bu kategori, bir önceki haftaya göre iki kat artış gösterdi. Bayram ziyaretleri ve aile buluşmalarının yoğunluğu, kullanıcıları sosyalleşmeye ve dışarıda yemek yemeye yöneltti. Bu durum, gıda & market harcamalarının yüzde 12,30 ile ikinci sıraya düşmesinin de sebebini açıklıyor; birçok kullanıcı bayram öncesinde market alışverişini tamamlamıştı.

KİTAP, EĞLENCE VE HOBİ HARCAMALARI ARTTI

Kitap, eğlence ve hobi harcamaları yüzde 11,41’e çıkarak bir önceki haftaya göre iki kat arttı. Benzin harcamaları 1,5 kat yükselirken, TV ve dijital platform hizmetleri harcamaları yüzde 50 artış gösterdi.

Verilere göre, bayram dönemi tüketim alışkanlıklarında belirgin bir değişimi de beraberinde getirdi. Dışarıda yeme-içme harcamalarının zirveye çıkması, bayramın sosyal doğasını yansıtırken; e-ticaretteki güçlü artış ise kampanya ve kolay erişimin etkisini ortaya koydu.