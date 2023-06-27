Bayramda Marmara, Avşa ve Ekinlik adaları tam kapasite Marmara Denizi'nde bulunan ve Balıkesir'e bağlı Marmara Adalar ilçesinin adaları Kurban Bayramı yoğunluğu yaşıyor. Özellikle Avşa'da kalabalığın doruğa çıkması bekleniyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Marmara, Avşa ve Ekinlik adaları daha çok orta gelirli vatandaşların alleri ile birlikte gittiği ve ağırlıklı olarak pansiyonlarda kalarak güzel bir tatil geçirdiği rotalardan.

Marmara Denizi'ndeki Balıkesir'e bağlı Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında Kurban Bayramı dolayısıyla tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Feribot ve teknelerle adalara gün boyu seferler yapılıyor.

Kış aylarında 10 bin 500 kişinin yaşadığı adaların nüfusu tatilcilerle birlikte 15 katına yaklaştı.

"Doluluk rekor kıracak"

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, bayram yoğunluğu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Nüfusu 10 bin 500 olan adalarımıza şu an itibarıyla 150 bin kişi geldi. Bayramın ilk gününde 200-250 bin kişiye çıkacağını tahmin ediyoruz. Yapılan rezervasyonlardan bunu görebiliyoruz. Bu sene Avşa Adası büyük bir rekor kıracak.

Bayram rezervasyonları doldu

Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli ve Bursa'ya yakınlığı, denizi ve tarihi dokusuyla öne çıkan adalardaki işletmelerde bayram rezervasyonlarının tamamı doldu.

Önlemler alındı

Marmara Kaymakamlığı, Marmara Adalar Belediyesi ve diğer kuruluşlar tarafından konukların bayramı sorunsuz geçirmesi için gerekli önlemler alındı.

Deniz ulaşımı aralıksız sürüyor

Deniz ulaşımı seferlerinin aralıksız sürdüğü Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarının nüfusu şimdiden 15 katına yaklaştı.

"Adalar bayramı yoğun kalabalıklarla karşılayacak"

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, adaların bayramı yoğun kalabalıklarla karşılayacağını söyledi.