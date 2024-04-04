Bayramlık çikolata ve şeker alışverişleri hızlandı! Uzmanlar uyarıyor: Taklit ve tağşişe dikkat Ramazan Bayramı'nda ikramlık çikolata ve şeker alışverişi hızlandı. Uzmanlar, çarşı pazarda şeker alışverişi yapan tüketicileri uyarıyor.

AA

Türk insanınnı şeken ve çikolataya olan ilgisi bayram dönemlerinden daha fazla artıyor.

Hediyelik olarak madlen çikolata, ikramlık olarak da kağıtlı şeker ve lokum tercih ediliyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çikolata, şeker ve lokumlara talep artarken, sektör temsilcileri taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

Sektör temsilcileri, taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durulmasını istedi.

Şeker ve çikolata bayramın vazgeçilmezi

Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, Ramazan Bayramı yaklaşırken her yıl olduğu gibi bu sene de en çok tercih edilen ürünlerin başında çikolata ve şekerin geldiğini söyledi.

Lokum en fazla tercih edilenlerde üçüncü sırada

Türkiye'de çikolata ve şekerlemenin en fazla bayramlarda tüketildiğine dikkati çeken Kopuz, bayram alışverişinde en fazla çikolata ve şekerin tercih edildiğini, onların ardından lokumun geldiğini bildirdi.

"Türkiye çikolata tüketiminde ilk 10 ülke arasında"

Şemsi Kopuz, Türkiye'de yıllık kişi başı çikolata tüketiminin ortalama 1,5-2 kilogram düzeyinde olduğunu belirterek, çikolata tüketiminde ilk 10 ülke arasında yer aldıklarını ancak bu yıl artan fiyatların da etkisiyle satışlarda çok fazla yükseliş beklemediklerini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

Önceden bayramlarda komşular, arkadaşlar birbirini ziyaret ederdi. Şimdi misafir kabul etmek, misafirliğe gitmek azaldı, sadece yakın akrabalar birbirini ziyaret ediyor. Dolayısıyla bu durum alışverişin azalmasına ve sektöre de yansıdığı için önceki bayramlara göre satışlarda ciddi bir büyüme beklemiyoruz.

"Ambalajlı ve markalı ürünler tercih edilmeli"

Tüketicilere şeker ve çikolata alışverişi yaparken taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durması yönünde uyarıda bulunan Kopuz, "Tüketicinin şeker ve çikolata alırken ambalajlı ürün alması ve markalı ürünleri tercih ederek marka hassasiyetini özenli şekilde sürdürmesini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Hediyelik çikolata ve şekerlerde satışları artmaya başladı"

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamuller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener de bayram için alınan hediyelik çikolata ve şekerlerde satışların artmaya başladığını söyledi.

Tüketiciler şekeri marketlerler alıyor

Bu dönemde hediyelik olarak en çok madlen çikolatanın tercih edildiğini dile getiren Şener, "Tüketiciler, şeker gibi ürünleri ise daha çok marketlerden almayı tercih ediyorlar. Pastanelerde şeker satışımız neredeyse yüzde 10 civarında." şeklinde konuştu.

"Bu hafta sonu bizim bayram haftamız"

Şener, bayrama kadar satışların artarak devam etmesini beklediklerini kaydederek, "Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelenler oluyor. Bu hafta sonu bizim bayram haftamız." ifadelerini kullandı.

"Tüketiciler bilinen yerlerden şeker alsın"

Açıkta satılan şeker, çikolata ve lokum gibi ürünler konusunda mücadelelerinin sürdüğünü vurgulayan Şener, tüketicilere bilinen yerlerden ve markalardan ürün almaları tavsiyesinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)